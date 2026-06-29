今年2月に現役を引退したランフランコ・デットーリ元騎手（55）が、9月に英国のドンカスターで開催される「レジャー・レジェンドレース」で限定復帰することが分かった。28日、欧州メディアが報じた。デットーリ氏はキャリア終盤を米国で騎乗し、今年2月にブラジル・リオデジャネイロのガベア競馬場で引退。「レジャー・レジェンドレース」は2010年から開催され、マイケル・キネーンやトニー・マッコイら伝説の名手が優勝して