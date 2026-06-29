明治大学発のベンチャー企業が再来年にも、国内で初めてブタの腎臓をヒトに移植する手術を実施すると発表しました。【映像】ブタからの腎臓摘出手術の様子ベンチャー企業「ポル・メド・テック」によりますと、重度の腎不全の患者に対し拒絶反応を抑制するよう遺伝子を改変したブタの腎臓を移植する手術が実施されます。ブタの臓器の移植手術は国内ではこれまでに例がなく、2028年にも国内の2つの病院で行われる見込みです。