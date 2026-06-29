急性膵炎のため入院・手術を報告していた漫才コンビ『オール阪神･巨人』のオール巨人さんが6月28日、自信の公式Ｘ(旧Twitter)を更新。?体調不良の原因?を写真付きで明かしました。【写真を見る】【 オール巨人 】?医師が診たことの無い数値?その要因を写真付きで公開 ?こんな小さな…?現在の体調についても明かす6月23日、巨人さんは「実は17日の夜から腹の激痛で近くの病院で検査」と投稿。翌朝、病院から『血液の数値が異常です