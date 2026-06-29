皇室典範の改正をめぐり、自民党の中曽根・憲法改正実現本部長が愛子さまの皇位継承は「ありえない」と発言したことについて「適切でなかった」と陳謝しました。【映像】中曽根本部長「適切でなかった点もあった」自民・中曽根憲法改正実現本部長「言葉が適切でなかった点もあったと、そういうふうにまず反省しています」中曽根氏は、きのうの富山県内での講演で愛子さまによる皇位継承は「ありえない」などと発言し、波紋が広