元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。体形維持の大変さを語った。この日のゲストは人気レースクイーンの酒井ゆりや。油断をするとすぐに太ってしまうため、体形維持が大変だと語ると、松岡も「僕、すげえ太ります」と打ち明けた。「僕もめちゃくちゃ太る体質です」と明かし、「僕はたぶんいつも言いますけれど、僕、好き勝手やってたらたぶん100