「今日はおうちの片付けをしていました」東京出身の看護師Akiさん（42歳）が「おうち」と呼ぶのは、キャンピングカー（キャラバン）だ。彼女は派遣先のオーストラリア各地の医療現場を渡り歩き、仕事先がそのまま生活圏となる暮らしを送っている。 現在はクイーンズランド州ケアンズから車で約７時間、グレートバリアリーフに近いエアリービーチという場所が彼女の「住処」である。いわば、「住所不定ナース」といったところか。一