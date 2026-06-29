SNSには、誰かの「新しい門出」が日々投稿されている。海外旅行、引っ越し、転職報告――どれもが、見る側にとっては微笑ましいはずのものだ。だが、その投稿が「自分から借りたお金を返さないまま投稿されたもの」だったとしたら、受け取り方は大きく変わってくる。友人間の金銭トラブルは、暴力や裏切りのようにわかりやすい事件にはならないことが多い。むしろ多くの場合、誰も悪者になりきれないまま、関係だけがゆっくりと壊