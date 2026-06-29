大阪海苔協同組合は6月19日、帝国ホテル大阪で第71期定時総会を開催。村瀬忠久理事長（大乾社長）があいさつに立ち、「海苔が今まで以上に、人々の口に入るような活動をしなければならない」と力を込めた。村瀬理事長は「韓国・中国の外国産が席巻する一方、国内は生産者が減り、われわれもそのあおりを受けている。国産の良い海苔が海外市場に行っている現状もある」と指摘。国内の販売状況について「量販店では海苔が高くな