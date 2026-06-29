ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（３０）が３０日の楽天戦（楽天モバイル）に先発する。登板予定の試合が雨天中止になった影響で、リーグ戦再開初戦だった１９日の同戦（ＺＯＺＯ）以来、中１０日の先発マウンド。「シンプルに準備はできているので頑張るだけです。良いピッチングを心掛けます。それだけです。レッツゴー！」と５勝目に向けて、自信を示した。パ・リーグ５位のチームは６９試合で３３勝３３敗３分け。３０