ブタの腎臓をヒトに移植するいわゆる「異種移植」の治験が再来年にも始まる見通しです。国内では初めての試みとなります。明治大学発のベンチャー企業「ポル・メド・テック」は、ブタの腎臓を腎不全の患者に移植する「異種移植」の治験を実施する見通しであると明らかにしました。「ポル・メド・テック」によりますと、患者に移植した際の拒絶反応を抑えるため、ドナーとして用いられるブタは遺伝子を改変しているということです。