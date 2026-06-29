◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽巨人中川皓太投手▽広島黒原拓未投手▽ヤクルト飯田琉斗投手▽ヤクルト松本直樹捕手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽オリックス石川亮捕手▽オリックス宜保翔内野手▽楽天藤井聖投手▽楽天石原彪捕手▽西武佐藤隼輔投手▽ロッテ井上広大外野手▽ロッテ山本大斗外野手