29日、韓国大統領府で開かれた国民報告会で撮影に応じる李在明大統領（中央）、サムスン電子の李在鎔会長（右）、SKグループの崔泰源会長（共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は29日、サムスン電子やSKグループなどが参加する「国民報告会」を開き、人工知能（AI）に関する大規模投資計画を発表した。半導体や、ロボットとAI技術を融合した「フィジカルAI」、AIデータセンターの3分野で民間企業の投資を促すとともに、政府