東京証券取引所29日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。前週末の米市場で半導体銘柄の株価指数が下落し、東京市場でも半導体関連銘柄の一角が売られたが、大引けにかけて買い戻しが入り、上昇に転じた。終値は前週末比107円23銭高の6万9468円11銭。東証株価指数（TOPIX）は18.64ポイント高の3982.00。出来高は約26億9456万株だった。