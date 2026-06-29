NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。楽天は藤井聖投手と石原彪選手を登録抹消しました。藤井投手は前日28日のオリックス戦で先発登板し、5回1失点で勝ち負け付かず。今季は8試合に主に先発として登板し、1勝3敗で防御率3.69です。石原選手は27日のオリックス戦で「8番・キャッチャー」で先発出場するも、5回の守備から途中交代に。今季は7試合出場で打率.222、1打点の成績です。