週明け２９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末終値比１０７円２３銭（０・１５％）高の６万９４６８円１１銭だった。２営業日ぶりに上昇した。前週末の米国株式市場で、米オープンＡＩが新規株式公開（ＩＰＯ）の延期を検討しているとの報道を受け、半導体関連株が売られた。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度の大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株の一角が売られた。一時１３０