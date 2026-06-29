◇MLB フィリーズ 5-4 メッツ(日本時間29日、シティ・フィールド)MLB・メッツの千賀滉大投手が初のリリーフ登板。5イニングを消化するロングリリーフ起用に応えるも、カイル・シュワバー選手の逆転2ランを浴びました。この日は3点ビハインドで迎えた5回に登板。両リーグトップの本塁打数を誇るシュワバー選手を空振り三振とするなど、三者凡退の立ち上がりとします。6回には無死2、3塁とピンチを招くも決定打は許さず。直後にチー