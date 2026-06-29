料理研究家でタレントの和田明日香（39）が29日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。味付けの黄金比について語った。今週のテーマ食材・豚バラをメインに、ゲストの家の冷蔵庫の中身から着想を得てフィーリングで料理。この日のゲスト、俳優の青木崇高が好むみょうが、大葉、ジャガイモを使って「豚じゃが」を作った。醤油、みりん、酒を2：2：2で加えた和田。進