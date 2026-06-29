亀梨和也さん（左）、田中みな実さんアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバーで俳優の亀梨和也さん（40）とフリーアナウンサーで俳優の田中みな実さん（39）が29日、それぞれの所属事務所を通じて、結婚すると発表した。田中さんの妊娠も公表。連名で「表現者として、親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」とのコメントを出した。