「嶺臣（れお）がいない」そう主人の声が聞こえた時には「ウソでしょ！？」って…。今思えば、ああしておけばよかった、こうしておけばよかったと…。わずか3分の間に…「Mr.サンデー」の取材に対し、悲痛な思いを明かしてくれたのは、熊本・八代市の保育園児・田中嶺臣くんの母親。6月21日、5歳の嶺臣くんは、鹿児島・霧島市の温泉施設「かれい川の湯」から忽然（こつぜん）と姿を消した。田中嶺臣くんの母親：私が最初にお風呂を