夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、関東地方にお住まいの50代男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：オージー年代性別：50代男性同居家族構成：本人、妻、長男住まいの地域：関東地方職種：公務員雇用形態：正規職員勤務年数：30年以上世帯年収：本人1100万円、配偶者800万円現預金：100万円、リスク資産：1400万円「夏ボーナスは額面120