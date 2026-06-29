FRスポーツカーダイハツが「ジャパンモビリティショー2025」で参考出品した、新世代のコンセプトカー「K-OPEN（コペン） ランニングプロト」が話題を呼んでいます。本作は次世代を見据えた軽オープンスポーツのスタディモデルであり、発表直後からその先進的な仕様にユーザーの間で反響が広がっています。会場で新たな方向性を示すモデルとして披露されたのが、コンセプトカー「K-OPEN」と、実際に走行可能な「K-OPEN ランニン