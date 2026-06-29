由紀さおりが、9月12日にビルボードライブ東京公演を開催する。 （関連：上妻宏光が掲げる『伝統と革新』とは何か由紀さおり、押尾コータローらも参加した20周年公演レポ） 本公演では、小泉今日子が企画／演出を担当。由紀さおりの歌声と円熟した表現力を軸に、ジャズや和のエッセンスを織り交ぜながら、昭和の名曲を新たな息吹とともに届ける。 チケットは、7月11日よりClub BBL会員／法人会員先行