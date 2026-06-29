気象庁は、29日午後2時に「沖縄地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年より8日遅く、去年より22日遅い梅雨明けです。 【画像で見る】北海道、東北、北陸地方の16日間天気 （画像で確認）▼沖縄・那覇の16日間天気 今後、沖縄地方は太平洋高気圧に覆われて、晴れる日が多い見込みで、暑さも厳しくなりそうです。沖縄・那覇では、予想最高気温32℃、33℃の日が続きます。 一方で、気象庁は北海道、東北、北陸地方に