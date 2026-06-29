NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。ヤクルトは飯田琉斗投手と松本直樹選手を登録抹消しました。25年ドラフト7位ルーキーの飯田投手は、7日にプロ初の1軍昇格を果たしました。同日の日本ハム戦で6点ビハインドの6回から登板するも、2安打を許すなど1失点。以降は1軍登板がありませんでした。松本選手は9日に今季初昇格。10日のオリックス戦に代打で登場しその後マスクを被るも、1軍出場はこの1試合のみとなりました。