亀梨和也さんと田中みな実さんが結婚を発表しました。田中みな実さんは妊娠していると言うことです。亀梨さんの公式サイトで発表しました。【映像】亀梨和也さん＆田中みな実さん 直筆サインで発表「この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします。未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親とし