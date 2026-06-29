【モデルプレス＝2026/06/29】元KAT-TUNで俳優の亀梨和也（40）と女優の田中みな実（39）が2026年6月29日、結婚を発表。文書に添えられた直筆署名に注目が集まっている。【写真】亀梨和也＆田中みな実「丁寧さが伝わる」2人揃った直筆署名◆亀梨和也＆田中みな実の直筆署名に反響2人は連名で結婚と田中の妊娠を伝える文書を発表。「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら