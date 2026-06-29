導入される「標語」入りごみ袋（丸亀市提供） 香川県丸亀市は指定ごみ袋の一部を、防災標語を取り入れたデザインのものに切り替えます。標語が入ったごみ袋は、市指定のごみ袋のうち「中袋」に導入されます。標語には「となりの家のゆれる袋は無事のしるし」とあり、「無事」が強調されています。 丸亀市では、災害時に、このごみ袋を玄関やベランダなどに掲げて、無事を伝えることに役立ててほしいとしています。