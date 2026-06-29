【ユーロ圏】 ユーロ圏マネーサプライM3（5月）17:00 予想N/A前回2.7%（前年比) ユーロ圏景況感指数（6月）18:00 予想N/A前回93.5 ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（6月）18:00 予想-17.7前回-17.7 【英国】 消費者信用残高（5月）17:30 予想N/A前回19.0億ポンド マネーサプライM4（5月）17:30 予想N/A前回0.2%（前月比) 予想N/A