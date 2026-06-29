16:00財務省「国債投資家懇談会」 30日 2:30ラガルドECB総裁、ECBフォーラム開会挨拶 月例経済報告（6月） ECBフォーラム「欧州の未来を作る：イノベーション、成長、安定」（7月1日まで） 中国商務相、ベルギー訪問（30日まで）EU当局者と貿易・関税について協議 ※予定は変更されることがあります。