テクニカルポイントユーロドル、下降トレンドが継続中、１０日線がレジスタンス水準 1.1691ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1673一目均衡表・雲（上限） 1.1660200日移動平均 1.1641100日移動平均 1.1630一目均衡表・雲（下限） 1.1549エンベロープ1%上限（10日間） 1.150921日移動平均 1.1506一目均衡表・基準線 1.1471一目均衡表・転換線 1.143510日移動平均 1.1