２９日、ルカシェンコ大統領（左）と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京6月29日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は29日、ベラルーシのルカシェンコ大統領と北京の釣魚台国賓館で会見した。