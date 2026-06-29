中道改革連合は自民党に対して、衆議院の議員定数削減に関する法案と「副首都構想」の実現に向けた法案の審議入りを撤回するよう求めました。自民党の梶山国対委員長と中道改革連合の重徳国対委員長はきょう、与党側の委員長がそれぞれ職権で決めた衆議院の議員定数を削減する法案と「副首都構想」の実現に向けた法案をめぐって会談しました。重徳氏は、2つの法案の審議入りを撤回するよう改めて要求したのに加え、党首討論や高市