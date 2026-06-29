ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が30日の楽天戦（楽天モバイル）に先発することが発表された。楽天は荘司康誠投手が先発する。ジャクソンは今季ここまで12試合に登板して4勝5敗、防御率3・47。26日のソフトバンク戦に先発予定だったが、雨天中止。スライド先発するはずだった27日の同戦も中止で、楽天戦の初戦に回ることになった。右腕は「もう準備万端だよ。（2試合登板予定が中止となってしまったが）シンプルに準備はでき