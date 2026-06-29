元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也と元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実が２９日、直筆署名入り文面で結婚＆妊娠を報告した。一足先に亀梨のファンクラブサイトで伝えたのに続いて、所属事務所の公式サイトでも発表。文末には直筆の連名署名を添えた。以下、発表全文。木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。この度、私たち亀梨和也と田中みな実は