6月21日（日）の『有吉クイズ』では、中川安奈の朝起きてから自宅を出るまでのモーニングルーティン映像が放送された。中川の寝起きとは思えない姿や優雅な身支度をスタジオ一同が称賛するなか、熊元プロレス（紅しょうが）は納得いかないようで…。前日の就寝時刻が遅かったため、11時20分に起床した中川。パジャマ代わりのキャミソール姿で登場した中川に、スタジオの有吉弘行は「めっちゃ良いな」と思わず見とれてしまう。すぐ