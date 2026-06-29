新潟県の調べによりますと、今シーズン（2025年12月～2026年5月）、新潟県内のスキー場を利用した外国人客は、過去最高を記録した昨シーズンを超える82.4万人でした。昨シーズン比、130.2パーセントで記録更新です。2025年の外国人宿泊者数が過去最高となった影響などと見られています。全体の利用客数は410.3万人で昨シーズン比98.2パーセントでした。暖冬少雪により営業日数が