鎌倉新書が３日ぶりに反発している。この日、大阪市此花区と「終活連携協定」を締結すると発表したことが好材料視されている。これにより、住民や職員などに向けた終活支援冊子の配布や終活講座、個別相談会、終活専用相談ダイヤルの設置などを通じて、終活に関する課題解決をサポートするとしている。 出所：MINKABU PRESS