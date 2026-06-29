山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋に火をつけたとして逮捕・起訴されたほか、別の日にも車から物を盗み火をつけるなどした疑いで逮捕された男が、きょう現住建造物等放火などの疑いで再び逮捕されました。 山形県酒田市東泉町付近では、３月末から４月上旬にかけて連続放火とみられる不審火が相次いで発生しました。 警察は先月、このうち１件の放火事件に関与した疑いが強まったとして、建造物侵入と非現住建造物等放