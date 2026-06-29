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29日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ221963 -34.7 78020 ２. 日経Ｄインバ 53780-6.12600 ３. 野村日半導 35015 -63.95810 ４. 野村日経平均 26771 -42.9 72800