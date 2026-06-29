しまむら [東証Ｐ] が6月29日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の187億円に伸び、3-8月期(上期)計画の331億円に対する進捗率は56.7％に達し、5年平均の49.2％も上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1％→9.8％に改善した。 株探ニュース