フライングディスクを使ったアルティメット競技の世界ジュニア選手権に日本代表として出場する高校生2人が23日、熊本市役所を訪れました。市役所を訪れたのは熊本市の、必由館高校1年、柴田香楓選手と熊本学園大付属高校1年の三苫桜音選手です。 2人が日本代表としてメンバー入りした競技はアルティメットです。アルティメットとは、フライングディスクを奪い合い得点を競う競技で、審判を置かず選手自身がセルフジャッ