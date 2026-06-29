NPB(日本野球機構)は29日の公示を発表。広島は黒原拓未投手の登録を抹消しました。16日に今季初昇格した黒原投手は、前日28日阪神戦で3点を追う9回に登板。しかし連続タイムリーを打たれるなど、1/3回で4失点の結果となりました。今季は3試合登板で防御率19.29です。