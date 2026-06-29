日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。ロッテは井上広大選手と山本大斗選手の登録を抹消しました。プロ7年目の井上選手はここまで26試合に出場し、打率.151、3本塁打、6打点をマークしています。山本選手は12日のDeNA戦でプロ6年目にして初のサヨナラタイムリーを記録しました。ここまで43試合に出場し、打率.178、1本塁打、5打点を記録しています。