ゴールした瞬間ガッツポーズを決めた、その数秒後だった。函館記念を制したファウストラーゼンの鞍上・小林美駒騎手は、悲願の重賞初制覇を達成。歓喜に包まれるはずだった函館競馬場の空気は、着順掲示板に「審議」の二文字が灯ったことで一変した。◆歓喜から一転…函館記念で起きた「審議」の一部始終最後の直線で先頭に躍り出たファウストラーゼンは、小林美騎手のムチに応えてゴールを目指した。それを外から北村友一騎