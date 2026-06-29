演歌歌手の藤あや子が28日に自身のアメブロを更新。神戸にある老舗洋食店を訪れたことを報告した。この日、藤は「感動のお料理」というタイトルでブログを更新し、オムライスの写真を公開。「神戸の名店 欧風料理もん」と店名を紹介した。続けて、名物だというビーフカツレツの写真を公開し「柔らかくてジューシーで美味しいーーー」と絶賛。さらに蟹クリームコロッケについても「蟹がぎっしりで濃厚」と味を伝えた。同店は「昭和1