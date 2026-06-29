人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が27日に自身のアメブロを更新。友人が持参した手土産を絶賛した。この日、桃は「友達が、コストコで売ってるポップコーン持ってきてくれた」と切り出し、会員制倉庫型スーパー『コストコ』の商品を紹介。「なにこれ、すごい！！！」と述べ、電子レンジで調理するだけで「大量のポップコーン」が完成したといい「これすごいっっっっ！！！しかも美味