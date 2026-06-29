◇出場選手登録なし◇同抹消【オリックス】石川亮捕手、宜保翔内野手【楽天】藤井聖投手、石原彪捕手【西武】佐藤隼輔投手【ロッテ】井上広大外野手、山本大斗外野手【巨人】中川皓太投手【広島】黒原拓未投手【ヤクルト】飯田琉斗投手、松本直樹捕手