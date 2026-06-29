NHKは29日、「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメントの放送日時について伝えた。【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！世界に広がる日本サポーターの行動地上波で決勝含む計15試合を生中継。また、日本代表の決勝トーナメント1回戦となる日本対ブラジルはBSで生中継する。2回戦以降の日本代表の試合はすべて地上波で生中継。BSP4Kでは、決勝トーナメントも全試合を生中継と録画で放送する。■放送日時【決勝トーナメント1回