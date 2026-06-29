アイドルグループ『KAT-TUN』の元メンバーで俳優・アーティストの亀梨和也さん（40）と俳優の田中みな実さん（39）が、結婚することが分かりました。また、妊娠していることも明らかになりました。【写真を見る】【 亀梨和也(40) 】田中みな実さん(39)と結婚発表「新しい命を授かっております」妊娠も明らかに直筆サインで発表（全文）▽▽▽発表全文▽▽▽▽木々の緑が輝きを増す季節となりました。皆様におかれましてはますま