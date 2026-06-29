日が差す那覇市の国際通りを歩く人たち。気象庁は沖縄が梅雨明けしたとみられると発表した＝29日午後気象庁は29日、沖縄が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より8日、昨年より22日遅い。梅雨入りは5月4日ごろだった。気象庁によると、沖縄は29日、太平洋高気圧に覆われておおむね晴れた。今後も晴れる日が多い見込みで、梅雨明けと判断した。気象庁＝東京都港区